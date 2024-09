PSG - Girona : Luis Enrique donne de nouvelles précisions sur Marco Asensio

Aligné d’entrée à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain contre Gérone en Ligue des champions, ce mercredi soir, Marco Asensio est sorti sur blessure, à la 39e minute, et a été remplacé par Randal Kolo Muani. Après la rencontre, Luis Enrique a donné des nouvelles de l’attaquant espagnol au micro de la chaîne espagnole Movistar.

« J’ai abandonné mes études de médecine l’année dernière, je ne sais pas exactement ce qu’il a. Oui, il s’est blessé. Il a senti une gêne et demain (ce jeudi), il passera les examens nécessaires. Le médecin et le club vous informeront ensuite. Il a demandé un changement. C’est dommage parce que je pense qu’il était à un très haut niveau et c’est dommage parce que nous ne voulons pas que les joueurs se blessent », a indiqué le technicien ibérique.