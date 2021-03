EdF : Noël Le Graët pense déjà à prolonger Didier Deschamps

À quelques jours de l’élection à la présidence de la FFF qui aura lieu le 13 mars prochain, Noël Le Graët est à un tournant de sa carrière. L’actuel président, en poste depuis 2011, est actuellement candidat à sa propre réélection et sa présence à la tête de la Fédération pourrait bien tout changer pour Didier Deschamps, son bras droit de toujours. Dans un entretien au Figaro, l’ancien président de Guingamp explique être prêt à offrir un nouveau mandat au sélectionneur des Bleus, même après 2022.

«Son contrat court jusqu’au Qatar lors de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Aujourd’hui, si je devais rester président de la FFF et si Didier veut continuer au-delà, bien entendu que je ne serais pas opposé à cette éventualité. Il effectue un tel travail avec les Bleus. Je ne suis pas certain qu’il envisage d’arrêter la sélection dans un avenir proche. Le poste lui va comme un gant, il est heureux (…) Il est toujours courtois, doté d’une belle analyse, c’est agréable de discuter football et de la vie avec lui. C’est un homme très intelligent», a-t-il expliqué au Figaro. Ce serait une belle marque de confiance envers DD, qui aura fort à faire avec l’Euro cet été et la Coupe du Monde l’année prochaine.