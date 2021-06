Euro 2020, EdF : Paul Pogba et la morsure d'Antonio Rüdiger

On jouait la première période du France-Allemagne (1-0, 1ère journée du groupe F) lorsque les caméras ont surpris Antonio Rüdiger en train de mordiller le dos de Paul Pogba lors d'un marquage serré. Le milieu de terrain des Bleus est revenu sur ce fait de match et le comportement du défenseur allemand, qui avait déclaré être prêt à jouer «sale» face aux qualités des Bleus, avec le sourire.

La suite après cette publicité

«Nous sommes amis. Ce n'était rien de grave. Je pense que vous avez vu les images télévisées, c'est fini, c'est du passé, je ne crie pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Je pense qu'il m'a un peu grignoté. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai senti, je l'ai dit à l'arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Il n'a pas reçu de carton et je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'il soit banni à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout», a-t-il expliqué, relayé par Sport1. Beau joueur.