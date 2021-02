Tottenham : Dele Alli a mal vécu le mercato

Cet été, Dele Alli n'était pas loin de quitter Tottenham. Cet hiver, rebelote. Le Paris Saint-Germain a attendu vainement tout au long de ce mois de janvier, un pas en avant du président des Spurs, Daniel Lévy. Geste qui n'arrivera jamais et on se demande bien à quoi jouent les pensionnaires du Hotspur Stadium puisque l'international anglais ne joue que très peu sous les ordres de José Mourinho lors de cette édition 2020-2021 de la Premier League.

Au cours de ce mois de janvier, le milieu offensif avait même manqué quelques entraînements afin d'essayer de forcer ses dirigeants à accepter un prêt ou un transfert afin qu'il puisse poursuivre sa jeune carrière sous la houlette de Mauricio Pochettino, débarqué récemment à Paris. Mais cela n'a servi à rien et il est resté dans l'équipe d'Harry Kane. Pourtant, il a plutôt mal vécu ce moment d'après son entraîneur, José Mourinho.

« Il est possible qu'il ait été distrait, ouais »

« Il n'y a plus rien à dire. Il est possible qu'il ait été distrait, ouais », a expliqué le Portugais en conférence de presse. Ne lui accordant toujours pas beaucoup de temps de jeu, lui préférant notamment Tanguuy Ndombélé au poste de meneur de jeu, le Portugais ne sait pas trop à quoi s'en tenir concernant son état d'esprit. Il a poursuivi sa déclaration dans la suite de sa conférence de presse, tendant une main à son joueur.

« Cela dépend de la mentalité du joueur, à quel point le joueur est influencé et suit les médias et les réseaux sociaux. Je ne sais pas dans son cas personnel. Mais je m'attendais à ce que cette histoire soit finie. Maintenant, il s'agit pour lui de travailler pour être de retour dans l'équipe, pour avoir des minutes », a-t-il poursuivi. Espérons quand même pour le joueur et pour Mourinho que ces épisodes ne l'ont pas trop touché...