La réaction à chaud du LOSC après son nouvel exploit en Ligue des Champions

Comme si le succès historique contre le Real Madrid (1-0) ne suffisait pas, le LOSC a remis le couvert contre l’Atlético de Madrid (3-1) cette fois. Mieux encore, c’est en Espagne que les Dogues sont allés chercher ce magnifique résultat, alors même qu’ils étaient menés au score après l’ouverture du score précoce signée Julian Alvarez (8e). Dominés et franchement bougés dans les différents secteurs de jeu, les Lillois s’en sont remis à pas mal de réussite et un fait de jeu très favorable accordé par l’arbitre.

La suite après cette publicité

Il y a d’abord eu cette frappe de Zhegrova dont la trajectoire légèrement déviée a suffi pour battre Jan Oblak (61e). Puis est venu cet invraisemblable pénalty où l’homme en noir y a vu un contact de Koke dans sa surface sur Benjamin André, lequel avait surtout touché le ballon de la main sur le rebond précédent (74e). Jonathan David n’en demandait pas tant et transformait l’offrande. Ce fut ensuite l’exploit de Sahraoui sur le côté gauche de la surface, avec de la réussite certes, mais il servait parfaitement David, dont la tentative contrée par Reinildo trompait encore Oblak (89e).

À lire

Diego Simeone rend hommage à Bruno Genesio

Nouvel exploit pour Genesio

C’est peu de dire que les Dieux du football étaient Lillois ce soir. «On n’est pas bien rentré dans le match, reconnaissait Benjamin André sur Canal Plus. On l’a commencé avec ce qu’ils savent faire le mieux. On perdait vite le ballon, on ne trouvait pas de solutions. Petit à petit, on est rentré dans le match, on a su changer de côté aussi. On ne fait peut-être pas un grand match mais le match qu’il fallait», assurait le capitaine, souriant à l’évocation du nouvel exploit de son entraîneur Bruno Genesio, lui qui a battu Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti et désormais Diego Simeone.

La suite après cette publicité

L’intéressé préférait se concentrer sur la suite de la saison, même si la seconde victoire de son équipe permet de rêver. «Ça dit qu’il ne faut rien s’interdire, mais aussi garder les pieds sur terre, de rester lucide. On a beaucoup de matchs qui arrivent en Ligue 1 et en coupe d’Europe et on a beaucoup de blessés. On perd Rémy (Cabella) encore sur blessure ce soir. On a fait un pas vers une éventuelle qualification. On va prendre les matchs les uns après les autres», réagissait le coach, pestant au passage de la programmation du derby contre Lens samedi prochain.

Olivier Létang : «le résultat est largement mérité»

Pour s’emballer, il fallait plutôt tendre le micro à Olivier Létang. «Gagner ici est, c’est une grande performance et un grand résultat», souriait le président des Dogues sur la chaîne cryptée. Sans doute un peu enivré par cette nouvelle soirée historique pour son club, il estimait même que cette victoire ne souffrait d’aucune contestation. «C’est le travail de tout un club. Il faut féliciter le travail du coach, Bruno (Genesio). On a eu un départ de match qui n’était pas celui prévu, mais finalement le résultat est largement mérité.»