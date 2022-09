Brest : Pierre Lees-Melou compare les arbitres anglais et français

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le milieu de terrain français Pierre Lees-Melou s'est exprimé sur la différence d'attitude entre les arbitres de Ligue 1, qu'il avait connu auparavant avec Dijon et Nice (151 matches), et ceux exerçant en Premier League. Selon le joueur de 29 ans, les officiels outre-Manche se montrent bien plus de pédagogie et de compréhension envers les joueurs, pointant également du doigt le manque de communication des arbitres de l'Hexagone.

«Si vous me demandez quelle est la grande différence entre la France et l'Angleterre, je vous dirai ça et, c'est lié, l'arbitrage. Il n'y a jamais de temps mort, ça joue vite et des « fautes » ne sont pas sifflées, alors qu'elles le sont en France. C'est comme pour les cartons. Je ne vais pas me faire que des amis mais, en Angleterre, les arbitres prennent le temps de discuter, de vous expliquer la faute. Ils sont beaucoup plus pédagogues. Ils ne vous menacent pas d'un carton jaune quand vous leur demandez ce qu'il y a. Moi, comme j'étais nouveau, les arbitres venaient me voir avant le match, m'appelaient par mon prénom et me disaient : « Nice to meet you » (« Ravi de faire votre connaissance »). En France, on ne peut plus parler aux arbitres et je trouve ça dommageable. Moi je suis pour qu'ils aient un micro. Ça briderait à la fois les joueurs et les arbitres. Au rugby, c'est magnifique. Ça donnerait une nouvelle image au foot.»