Hugo Lloris prolonge à Tottenham

Les rumeurs entourant l'avenir d'Hugo Lloris prennent fin. En fin de contrat et dans le viseur de l'OGC Nice qui l'aurait bien fait revenir la saison prochaine, le capitaine de l'équipe de France et de Tottenham a prolongé son bail de deux ans à Londres.

La suite après cette publicité

Le gardien de but de 35 ans est maintenant lié aux Spurs jusqu'en 2024. Après avoir été formé chez les Aiglons, Lloris a fait un passage de 4 saisons à l'OL entre 2008 et 2012, avant de signer en faveur du club anglais. Il compte 395 apparitions avec Tottenham.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.