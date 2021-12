L'OGC Nice veut rapatrier Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Avec l'ouverture du marché des transferts hivernal ce samedi 1er janvier, les Français risquent de faire beaucoup parler. Tout le monde le sait, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en juin prochain, au Paris Saint-Germain et le numéro 7 parisien a récemment déclaré qu'il se concentrait sur le terrain et la fin de l'exercice en cours. A Manchester United, le milieu de terrain Pau Pogba pourra lui aussi discuter librement avec d'autres écuries dans quelques jours, puisque son bail prendra aussi fin dans quelques mois à Old Trafford. Mais ce n'est pas tout.

Si l'on se tourne vers la capitale anglaise Londres et Tottenham, on peut rapidement voir que l'avenir d'Hugo Lloris est aussi au cœur des débats. Le gardien tricolore, arrivé chez les Spurs en 2012, est aussi en fin de contrat et les discussions pour une prolongation ne semblent pas porter leur fruit. Pourtant, le capitaine du club londonien continue son bon travail avec déjà 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Oui mais voilà, sa situation contractuelle attire forcément des regards, et un club de Ligue 1 semble prêt à sauter sur l'occasion.

Un retour 14 ans plus tard ?

Selon nos informations, l'OGC Nice souhaite en effet récupérer Hugo Lloris l'été prochain, quand il sera libre. Gardien titulaire avec les Aiglons, Walter Benitez pourrait prochainement s'en aller et le club azuréen devra forcément le remplacer. Et le portier de l'équipe de France (136 sélections) pourrait être l'heureux élu. L'avantage dans cette opération est donc que les dirigeants niçois n'ont pas besoin de négocier avec Tottenham.

Mais alors qu'en pense le principal concerné ? Toujours d'après nos informations, le portier âgé de 35 ans est intéressé à l'idée de revenir dans son club formateur, qu'il avait quitté en 2008 pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, avant de prendre la direction de l'Angleterre quatre ans plus tard. Affaire à suivre.