Nike présente deux nouveaux coloris pour la Premier II !

Alors que la Mercurial, la Phantom et la Tiempo sont régulièrement mises en avant par Nike à travers des packs inédits ou des modèles personnalisés pour ses ambassadeurs principaux, c'est cette fois la Premier II qui est à l'honneur avec deux nouveaux coloris.

La suite après cette publicité

Conçue en partie avec le légendaire cuir de kangourou apportant un toucher de balle unique, la Premier II présente de nombreuses caractéristiques des crampons d'antan puisque l'on retrouve également la fameuse languette pliante. La qualité de cette paire de chaussures a d'ailleurs particulièrement attiré Hector Bellerin par le passé. Le latéral d'Arsenal avait jeté son dévolu sur la Premier II pendant plusieurs semaines alors qu'il était libre de tout contrat d'équipementier.

L'autre grande caractéristique de cette paire, c'est son prix. Vendue autour des 100€, la Premier II pourrait sembler bien moins qualitative qu'une paire de Mercurial à plus de 200€ mais ce qui attire particulièrement certains joueurs, c'est son style rappelant la Tiempo portée par Ronaldinho dans les années 2000. Ce silo a marqué toute une génération, notamment grâce à la publicité « crossbar » devenue mythique où le Brésilien découvre sa nouvelle paire au centre d'entraînement du Barça.

Durant cet Euro, la Nike Premier II fait peau neuve avec deux nouveaux coloris très classiques, toujours dans l'idée de mettre en avant une paire « old school ». Le noir et le rouge sont ainsi au cœur de ces deux paires où se distinguent des crampons FG adaptés aux terrains secs et à la montée des températures.

Ces deux nouveaux coloris sont d'ores et déjà disponibles sur foot.fr à 100€ !