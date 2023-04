Bruges : Noa Lang a refusé un club de Ligue 1

La suite après cette publicité

Jeune prometteur du Club Bruges, Noa Lang ne devrait pas rester trop longtemps dans le championnat belge. Courtisé par plusieurs clubs européens, l’international néerlandais réalise depuis plusieurs saisons de belles performances en Pro League. Le LOSC aurait tenté de le recruter l’été dernier. Dans un entretien accordé à De Telegraaf, l’ailier gauche de 23 ans a dévoilé qu’un club de Ligue 1 le convoitait lors du dernier mercato estival. Ce dernier n’a toutefois pas révélé le nom.

« Vous devez faire référence à l’intérêt qu’il y avait pour moi l’été dernier. Je sentais que j’étais prêt pour la prochaine étape et je le suis toujours. Seulement deux semaines avant la fermeture du marché des transferts, je me suis déchiré les ligaments de la cheville. J’aurais pu rejoindre un club de Ligue 1, mais ça ne me plaisait pas. Je voulais aller à la Coupe du monde et je pensais que le Club de Bruges avait les meilleures chances d’y arriver. Je suis sous contrat jusqu’à l’été 2025, mais j’aimerais faire un changement qui soit bon pour le Club de Bruges et moi. Ce sera une bonne chose, car j’ai vraiment beaucoup appris la saison dernière, en partie grâce à la Coupe du monde. »

À lire

Benfica - Bruges : les compositions sont tombées