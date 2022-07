PSG : Marco Verratti vise toujours la Ligue des Champions

Après avoir subi une nouvelle désillusion en Ligue des Champions cette saison, Marco Verratti continue de croire à un possible sacre lors des saisons à venir. Alors qu'une interview de l'international italien paraitra dans Sportweek ce samedi, le milieu de terrain de 29 ans s'est exprimé quant aux ambitions du club parisien.

La suite après cette publicité

« Gagner la C1 ? Il ne manque pas grand-chose, on a fait une finale et une 1/2 en 3 ans » a-t-il déclaré avant de venir au soutien de son compatriote et coéquipier en club et en sélection, Gianluigi Donnarumma : « Donnarumma ? Le football est comme ça : en juillet, tu es un roi, et en mars, on t'envoie des pierres. (...) C'est notre présent et notre avenir, on est heureux de l'avoir. » Après les paroles, l'heure des actes est désormais arrivée.