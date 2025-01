Rémy Cabella aux anges après la performance historique du LOSC

Le LOSC verra les 8es de finale de la Ligue des Champions. Bourreaux de Feyenoord ce mercredi soir (6-1), les Dogues se sont assurés la 7e place de cette première phase de championnat. Une performance historique, héroïque, à l’image de ce qu’ils montrent depuis le début de leur campagne européenne. Après la victoire de son équipe, le buteur Rémy Cabella peinait même à mettre des mots sur ce qu’il venait de réaliser.

La suite après cette publicité

«Je pense que c’est incroyable ce qu’on a réalisé, et ce n’est surtout pas facile, surtout qu’ils avaient mis 3-0 au Bayern Munich la semaine dernière, a rappelé le milieu offensif de 34 ans sur Canal+. Mais on a joué comme depuis le début de saison, sans se poser de questions. Je ne peux que féliciter l’équipe, être fier de ce groupe, de ce club, on est vraiment fiers, on a fait un gros résultat, et c’est juste exceptionnel. »