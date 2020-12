Nantes : Mickaël Landreau remet en cause le choix Raymond Domenech

L'arrivée de Raymond Domenech au FC Nantes, qui devrait être officialisée ce samedi, ne plaît décidément pas à tout le monde. Au micro d'Infosport +, Mickaël Landreau s'est dit très étonné de ce mariage, tant du côté de son club formateur que du côté de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

«C’est irrationnel ce qui est en train de se passer. C’est le président de l’UNECATEF. Il est normalement responsable des entraîneurs, il véhicule le fait de ne pas pouvoir exercer après 65 ans. Il véhicule le fait que six mois de contrat, il faut faire très attention à ça, car sinon c’est la magouille des présidents. Ce sont des éléments factuels aujourd'hui. Côté Waldemar, c'est un énième entraîneur sur la liste depuis 13 ans. Dans la vraie vie, le résultat, on le connaît d'avance, ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Après, le football, c'est tellement incroyable, tellement irrationnel, que c'est le temps qui va parler de lui-même», a-t-il lancé. C'est dit.