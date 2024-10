OL : la mairie de Décines charge John Textor

Les dettes commencent à s’accumuler pour John Textor. En effet, le patron de l’Olympique Lyonnais n’a pas payé ses fournisseurs issus des secteurs de l’alimentation, de la sécurité, de l’entretien, des spectacles et au niveau des taxes. Selon Le Progrès, il doit 20 millions d’euros. Une situation qu’a commentée Laurence Fautra, maire de Décines, pour le quotidien rhodanien. Elle a notamment indiqué que Jean-Michel Aulas, son prédécesseur, « n’a jamais eu de problèmes de paiement ».

« Je ne connais pas les finances de l’OL, mais je crois que M. Textor a eu pas mal de rentrées d’argent dernièrement. Encore une fois, avec l’argent public, on ne fait pas ce qu’on veut. Maintenant, on attend 2024. On met à disposition des personnels, des frais sont engendrés et Eagle doit nous rembourser des choses. Ensuite, il y a la taxe foncière, soumise à la réglementation du Trésor public. Ce que n’avait sûrement pas compris John Textor, c’est qu’avec l’argent public, il y a des délais à respecter et qu’ils ne l’avaient pas été sur certaines échéances, comme pour la taxe foncière 2023. Il y a un mois, ce n’était pas le cas, mais aujourd’hui, ça a été régularisé en partie. On est en train d’émettre le titre de recette 2024. Le flottement peut aussi être lié aux changements de personnel, mais on a bien détaillé à ces messieurs qu’on ne joue pas avec l’argent public, sinon le Trésor public fait des saisies. Je crois que ça a été compris par la direction. De nouvelles créances vont arriver et seront à recouvrir », a-t-elle lâché.