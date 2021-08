OGCN-OM : Pablo Longoria s'est battu !

La suite après cette publicité

L'affrontement entre les joueurs de l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille ne s'est pas limitée aux incidents sur la pelouse. En effet, le président marseillais Pablo Longoria en est venu aux mains avec José Cobos, ancien défenseur niçois et aujourd'hui conseiller municipal des sports de la ville. Des échanges virulents entre les deux hommes dans une tribune présidentielle, le différend pourrait avoir un rapport avec l'intrusion des supporters du GYM, qui s'en sont pris à quelques joueurs de l'OM dans une bagarre générale.

Le patron phocéen s'est d'ailleurs exprimé au micro de RMC : «On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n'était pas garantie. Sa décision était d'arrêter le match...».