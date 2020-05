Exclu FM : Souleyman Doumbia pisté par l’OM

Malgré une qualification en Ligue des Champions, l’OM est dans une situation financière catastrophique. Le trou colossal dans les caisses du club phocéen va encore être creusé par l’absence de paiement de la dernière traite de 240 M€ qui devait être réglée par BeIN Sports et Canal+ le 5 juin, puisque la saison ne reprendra pas. Dès lors, il faut s’attendre à de nombreuses ventes d’actif sur le prochain mercato estival. Outre Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Florian Thauvin ou encore Bouna Sarr, Jordan Amavi va lui aussi être très courtisé cet été. Le club olympien va donc devoir activer ses réseaux pour trouver des remplaçants à tous ces cadres marseillais qui pourraient être sacrifiés pour renflouer les caisses. Il faudra alors songer à leur trouver des remplaçants.

Sans le sou, Andoni Zubizarreta devra être imaginatif et très malin pour trouver des recrues à fort potentiel. Déjà, le responsable du recrutement a une sacrée liste de joueurs suivis et supervisés tout au long de l’année. Et parmi celles-ci, figure un dossier en haut du panier. Selon nos informations, le latéral gauche Souleyman Doumbia (23 ans) est suivi par l’OM. La fusée ivoirienne, qui appartient à Rennes, n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne depuis son arrivée il y a un an en provenance des Grasshoppers Zurich. La concurrence et les choix de Julien Stephan ont eu raison de l’aventure bretonne du joueur formé au PSG. Prêté cet hiver à Angers dans les dernières minutes du mercato d’hiver, Doumbia s’est immédiatement imposé au poste de latéral gauche du SCO, disputant quasiment toutes les rencontres depuis son arrivée dans leur intégralité (6 matches de L1 sur 7) et montrant de belles dispositions.

Le SCO possède une option d’achat pour acquérir définitivement l’international ivoirien (4 sélections). Mais rien n’indique que le club angevin pourra se permettre financièrement de la lever. S’il peut retourner à Rennes (surtout en cas de départ de Faitout Maouassa), le latéral pourrait aussi de nouveau faire ses valises. Une arrivée à Marseille pourrait apparaître comme une destination intéressante pour un joueur à la marge de progression immense et dont les qualités de vitesse et de physique à un poste si spécifique de latéral gauche ne laissent personne indifférents (le joueur plaît aussi beaucoup en Bundesliga et en Premier League). Mais il ne s’agit aujourd’hui que d’un nom parmi d’autres et nul doute qu’il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si le profil d’un joueur tel que Souleyman Doumbia sera retenu par l’OM.