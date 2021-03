CdM 2022 (Q) : la Turquie corrige les Pays-Bas avec un grand Burak Yilmaz

Le groupe G des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe a de quoi impressionner. La qualification directe, voire le ticket de barragiste, s'annoncent quasi-impossibles à obtenir pour la Lettonie, le Monténégro et Gibraltar. Par contre, les trois autres membres de ce groupe, les Pays-Bas, la Turquie et la Norvège, risquent de se livrer une lutte terrible. Et pour commencer cette campagne ce sont justement la Turquie et les Pays-Bas qui s'affrontaient. A domicile, les joueurs de Şenol Güneş s'établissaient dans un 4-1-4-1, avec Ugurcan Cakir dans les cages. Devant lui, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çaglar Söyüncü et Umut Meras prenaient place. Okay Yokuslu évoluait comme sentinelle derrière Yusuf Yazici, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoglu et Kenan Karaman. Enfin, Burak Yilmaz prenait seul la pointe de l'attaque. Pour les Pays-Bas, Tim Krul se retrouvait comme dernier rempart, derrière Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Daley Blind et Owen Wijndal. Marten de Roon, Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum étaient associés dans l'entrejeu. Enfin, Memphis Depay se retrouvait en attaque avec Steven Berghuis et Donyell Malen à ses côtés.

La suite après cette publicité

Animé, ce match ne mettait pas longtemps à se lancer. Donyell Malen déclenchait la première banderille, mais le gardien Ugurcan Cakir s'imposait sans sourciller (2e). Les Pays-Bas débutaient mieux la rencontre et Memphis Depay héritait d'un bon ballon au point de penalty. Cependant, sa tentative s'envolait dans le ciel turc (7e). Pourtant, la Turquie montrait de belles dispositions en contre, et sur un mouvement côté gauche, Hakan Çalhanoglu transmettait plein axe en retrait pour Burak Yilmaz. Situé à 25 mètres du but, le Lillois déclenchait une frappe, qui était contrée par Matthijs de Ligt, et se logeait sur la gauche du but de Tim Krul, totalement dépassé (1-0, 15e). Cueillis à froid, les Pays-Bas continuaient à mettre le pied sur le ballon et s'organisaient dans le camp adverse. Donyell Malen, assez entreprenant, se frayait un chemin, avant de tirer, mais trouvait encore le gardien (20e). Souvent précieux dans le domaine offensif, Memphis Depay se distinguait sur coup franc, mais le gardien turc déviait en corner (27e). De nouveau sur coup de pied arrêté, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais trouvait le mur quelques minutes plus tard (32e).

Burak Yilmaz voit triple

Finalement, les Pays-Bas se sabordaient de nouveau. Trouvé dans la surface par Kenan Karaman, Okay Yokuslu trébuchait suite à une faute de Donyell Malen (33e). L'arbitre sifflait un penalty, que Burak Yilmaz transformait d'une frappe à mi-hauteur sur la droite (2-0, 34e). La Turquie se montrait efficace et tranchante, tout le contraire des Pays-Bas. Juste avant la pause, Steven Berghuis bottait un coup franc vers le point de penalty. Il trouvait Matthijs de Ligt, dont le tir heurtait le montant droit, mais ne dépassait finalement pas totalement la ligne (44e). Amorphe, la formation de Frank De Boer reprenait un coup sur la tête dès le retour des vestiaires. Trouvé plein axe à 25 mètres des buts par Umut Meras, Hakan Çalhanoglu déclenchait une lourde frappe croisée, qui se logeait sur la droite du but du pauvre Tim Krul (3-0, 46e). Au fond du gouffre, les Pays-Bas n'arrivaient pas à réagir et semblaient résignés. Peu avant l'heure de jeu, Steven Berghuis frappait un joli coup franc qui manquait d'accrocher la lucarne turque (58e).

Pour autant, c'est encore une fois les Turcs qui faisaient mal, et il fallait un excellent retour de Matthis de Ligt pour détourner la tentative d'Ozan Tufan (63e). Alors qu'on s'attendait à une victoire tranquille de la Turquie, les Pays-Bas revenaient d'un coup dans la rencontre. Sur la gauche, Memphis Depay enroulait un excellent centre dans la surface pour Davy Klaassen. Le milieu de l'Ajax Amsterdam se fendait d'un contrôle orienté qui lui permettait de fusiller le gardien (3-1, 75e). Mieux, Luuk de Jong mettait aussi son coup de casque, suite à un nouveau centre de Memphis Depay côté gauche (3-2, 76e). Mais alors que la possibilité d'un retournement de situation devenait de plus en plus probable, Burak Yilmaz se décidait à mettre fin à tout suspense. Sur un coup franc, légèrement excentré sur la gauche, il enroulait un amour de ballon, qui nettoyait la lucarne droite de Tim Krul (4-2, 81e). Dans les dernières secondes, les Oranjes obtenaient un penalty suite à une faute d'Ozan Kabak, mais Memphis Depay butait sur le gardien (90e+4). Tenant son avantage jusqu'au bout, la Turquie s'impose 4-2 contre les Pays-Bas et démarre de la meilleure des façons sa campagne de qualification.