Les nouvelles révélations surréalistes sur l’accident d’Ezequiel Lavezzi

Ces dernières semaines, la santé d’Ezequiel Lavezzi, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain inquiète. Retraité, le joueur de 41 ans aurait été dernièrement victime d’une overdose même si son clan a démenti l’information. Pour autant, il a été hospitalisé suite à des blessures coupantes à l’abdomen et une fracture de la clavicule. Dans l’émission TV de Carmen Barbieri, plusieurs révélations sur cette histoire qui a débuté le 20 décembre dernier à son domicile ont eu lieu. «Soudain, Pocho est devenu très nerveux, très nerveux. Il a commencé à entendre des voix et il a pensé qu’ils venaient le chercher ou qu’ils le poursuivaient, et il a eu très peur. Il a eu tellement peur et il s’est tellement senti mal qu’il a attrapé une paire de ciseaux et a commencé à se blesser ou à essayer de se blesser avec les ciseaux» a détaillé le journaliste argentin Estefi Berardi.

Il a ensuite poursuivi en expliquant que le frère d’Ezequiel Lavezzi avait dû intervenir : «là, le frère a essayé de le calmer. Ce n’est pas qu’il s’est battu avec le frère. Le frère a essayé de contrôler cette situation et Pocho n’est pas une petite personne, il est grand et c’est là où la situation se produit. Il finit par se blesser à la clavicule. El Pocho est en affaire judiciaire avec son ex, Natalia Lonbardo, et il pensait que ce pourrait être elle qui était venue le chercher.» Emmené dans un avion médicalisé vers Buenos Aires, il a dû être endormi pour ne pas blesser l’équipage comme l’a noté l’avocat Lucas Bertero : «ce qu’il a eu, c’était comme une sorte d’explosion mystique. Il s’est mis à crier des louanges ou des requêtes à Dieu.» Pour autant, il a noté un point davantage rassurant : «ce qui est positif avec cette hospitalisation du week-end dernier, c’est que Lavezzi a été hospitalisé de son plein gré. C’est lui qui a signé l’hospitalisation, et cela pourrait être une étape importante pour avancer.»