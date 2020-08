Ligue des Champions : les choix de Thomas Tuchel en question

La suite après cette publicité

Le Paris SG s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions pour la première fois depuis 25 ans. Pourtant, rien n'a été simple face à l'Atalanta et il a fallu attendre la 93e minute pour voir la rencontre basculer du côté parisien, grâce à deux entrants Kylian Mbappé à la passe et Eric-Maxim Choupo-Moting à la finition. La preuve d'un coaching gagnant de Thomas Tuchel ?

Les entrants ont assurément apporté un plus dans le jeu parisien, surtout dans l'animation et l'impact offensif. Le choix de temporiser et d'injecter du sang neuf dans l'entrejeu avant de remplacer Keylor Navas blessé est également à mettre à son crédit. Mais si l'équipe qui a terminé la rencontre a séduit et arraché son billet pour le dernier carré, que dire de celle qui a démarré ?

Une tactique de départ qui interroge

Le 4-3-1-2 de départ de l'Allemand avait pour objectif de mettre Neymar, son atout n° 1 vu les circonstances (Marco Verratti blessé, Angel Di Maria suspendu et Kylian Mbappé pas à 100%), dans les meilleures conditions. Le Brésilien, dont le PSG a été ultra-dépendant mercredi, a répondu à ses attentes. Seulement, le n° 10 s'est retrouvé très seul pour construire le jeu. Ander Herrera, préféré à Leandro Paredes dans l'entrejeu, s'est surtout contenté de défendre comme il le pouvait, ne se projetant que très rarement. Constat à peine plus emballant pour Idrissa Gueye.

Que dire de Mauro Icardi ? Dans le schéma imaginé par l'ancien coach du Borussia Dortmund, il devait défendre sur les centraux adverses et se décaler côté droit pour ouvrir le champ à Neymar. Seulement, loin de sa zone de vérité, l'Argentin est moins à l'aise. Pablo Sarabia, lui, était dans un soir sans, bien pris par ailleurs par Hans Hateboer et Rafael Toloi dans sa zone. Interrogé sur les difficultés parisiennes, le tacticien a surtout souligné l'état d'esprit de ses troupes, assurant avoir vu un grand match de ses hommes.

L'accent sur l'état d'esprit

«On a fait un bon match pour moi, on a absolument mérité de gagner. On a contrôlé physiquement en 2e, alors que, normalement, ils sont très forts en fin de match, mais on a eu confiance. Les entrants ont été exceptionnels, ont eu un état d'esprit exceptionnel, ils ont retourné le match pour nous. C'est une victoire méritée, les buts arrivent tard, mais c'est aussi une qualité de ce groupe, cette mentalité, cette envie d'être ensemble», a-t-il confié au micro de RMC Sport, tenant peu ou prou le même discours en conférence de presse d'après-match.

«On a eu de la chance, c'est vrai, mais il en faut dans ces moments-là et on l'a forcée, on n'a jamais arrêté d'attaquer. Les gars ont fait un super travail», a-t-il a ajouté. Son groupe est volontaire, solidaire et vit bien, c'est indéniable. Toujours est-il qu'il devra montrer un peu plus dans le jeu face à l'Atlético de Madrid ou au RB Leipzig (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) pour continuer à croire en son rêve de remporter la Ligue des Champions.