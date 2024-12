Le Maroc accélère sa préparation du Mondial 2030

Ces derniers jours, la FIFA a dévoilé son rapport sur la candidature Espagne-Maroc-Portugal du Mondial 2030. L’instance du football mondial officialisera d’ailleurs cette candidature le 11 décembre prochain, lors d’un congrès de la FIFA. En attendant, les différents pays ont commencé à accélérer les préparatifs pour cette Coupe du Monde 2030. C’est notamment le cas du Maroc qui a d’ailleurs lancé depuis plusieurs semaines la construction du Stade Hassan II (Casablanca, 115 000 places) qui sera candidat pour organiser la finale.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le Roi Mohammed VI a ainsi présidé un conseil des ministres, révèle l’agence MAP. L’occasion pour le président de la FRMF Fouzi Lekjaa, également ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, et président du Comité Coupe du Monde 2030, de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs pour le Mondial 2030 et sur les différents travaux. Il en a profité pour annoncer «la mise en place d’un comité avec une composition élargie, intégrant notamment des représentants de la société civile, des Marocains du monde, ainsi que des compétences africaines» explique ainsi l’agence de presse marocaine. À un peu plus de 5 ans de la compétition, le Maroc souhaite donc être plus que prêt. Une évidence quand on connaît l’impact qu’a ce genre d’évènement sur l’économie d’un pays.