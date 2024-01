CAN 2023, Algérie : la nouvelle sortie médiatique de Riyad Mahrez

L’Algérie est éliminée de la CAN 2023 depuis maintenant quelques jours. Après la colère, le temps est à la compréhension de ce nouvel échec pour la sélection algérienne. Déjà intervenu dans les médias, Riyad Mahrez (32 ans) a voulu revenir sur cette élimination prématurée à sa descente de l’avion : *« Ça fait trois échéances qu’on passe à côté. On a tellement gagné pendant longtemps… Le problème ? Je ne sais pas. On avait quand même de bons joueurs, on a quand même un super coach. Nous n’avons pas été bons, nous n’étions pas à la hauteur pourtant nous avions de bons joueurs avec un très bon coach, je ne saurais pas vous dire c’était quoi le problème. »

L’ancien joueur de Manchester City a voulu accuser également les journalistes algériens : « les journalistes sont beaucoup contre nous. Ils ne mettent pas une pression positive. Ce n’est pas une excuse, ce n’est pas ça qui nous a fait perdre. Mais je trouve ça dommage qu’il y a une telle pression médiatique contre nous alors que ce n’est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d’Afrique et qu’on était les seuls favoris. » Djamel Belmadi a déjà été licencié de son poste, mais les joueurs restent toujours au centre des critiques des supporters algériens.