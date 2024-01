L’Algérie a déjà 7 noms pour remplacer Djamel Belmadi

Djamel Belmadi n’aura pas survécu au fiasco de Bouaké. Pointé du doigt après l’élimination au premier tour lors de la CAN précédente et la non-qualification au Mondial 2022, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie avait conservé son poste. Mais la nouvelle sortie de route prématurée lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 a été l’échec de trop. Mardi soir, après la défaite face à la Mauritanie, le technicien âgé de 47 ans a annoncé son départ à ses joueurs. La nouvelle a été officialisée dès le lendemain par le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi.

"Magic" Bougherra, le grand favori

«J’ai rencontré le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère élimination, et nous sommes parvenus à un accord à l’amiable pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération algérienne de football. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière», a-t-il expliqué. Une sortie médiatique qui pourrait d’ailleurs s’avérer prématurée puisque Belmadi serait, aujourd’hui, disposé à faire payer la FAF. En attendant de résoudre ce problème de taille, l’instance algérienne va, quant à elle, devoir s’activer pour trouver son successeur. Hier, nous avons évoqué les quelques noms qui sont revenus ces dernières années dans la presse algérienne au moment d’évoquer l’après-Belmadi.

Ce jeudi, plusieurs pistes sont sorties du chapeau en Algérie. DZ Foot et Compétition en citent plusieurs. Les deux médias algériens évoquent Madjid Bougherra (41 ans). L’ancien joueur de l’équipe nationale a entraîné durant trois ans l’équipe A’ de l’Algérie avec laquelle il a été vainqueur de la Coupe Arabe en 2021 et finaliste du CHAN en 2023, rappelle DZ Foot. Depuis octobre, il a pris les commandes du club qatari d’Al Merkhiya pour engranger de l’expérience. Après une victoire lors de sa première, "Magic" Bougherra n’a pas fait de miracle et a enchaîné avec 8 matches sans succès (7 défaites, 1 nul). Son équipe est dernière du championnat.

Le "sorcier blanc" Hervé Renard bientôt attise les convoitises

Prendre les commandes de la sélection algérienne peut donc représenter une belle porte de sortie et un joli défi. Ce qui est sûr, c’est qu’il connaît bien la FAF et les joueurs et que son nom est cité au pays explique Compétition. «Madjid Bougherra a gagné l’estime des Algériens qui le voient bien prendre les A. Si ce choix sera validé par la FAF, Bougherra ramènera un autre mondialiste avec lui, en l’occurrence, Karim Matmour qui a fait une formation d’analyste tactique dans un grand institut en Allemagne et bosse toujours dans ce domaine pour le club du Bayer Leverkusen», précise le média sportif. Favori pour beaucoup, Bougherra n’est pas le seul entraîneur à être apprécié.

C’est aussi le cas d’Hervé Renard (55 ans), qui a une solide expérience sur le continent africain puisqu’il a remporté la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015. Le "sorcier blanc" est aussi cité parmi les candidats au poste de sélectionneur des Fennecs, même si ce dernier semble tout proche de rejoindre la Côte d’Ivoire pour la fin de la CAN. Actuellement en poste, le coach, qui dirige l’équipe de France Féminine, a confié : « je suis sous contrat avec la Fédération française jusqu’en août prochain. Je ne peux pas vous faire de commentaire sur cette question.» RMC Sport indique qu’il ne prolongera pas son bail à la tête des Bleues, quoi qu’il arrive, au-delà de cet été 2024. S’il aimerait participer à la Coupe du monde 2026 avec une sélection, Renard pourrait donc commencer par une pige avec la sélection ivoirienne.

Le banc de l’Algérie intéresse du monde

Les Verts sont attentifs à son cas et devraient donc attendre quelques mois pour collaborer avec lui. Ce qui est risqué d’autant que la concurrence est féroce pour Renard. La Côte d’Ivoire est sur le coup et essaye de se faire prêter le coach par la FFF afin qu’il remplace Jean-Louis Gasset pour la fin de la CAN. Chez les entraîneurs libres, Carlos Queiroz est suivi. Selon DZ Foot, l’ancien sélectionneur du Qatar a déjà été lié par le passé à l’Algérie. C’est encore le cas aujourd’hui puisque le président de la FAF a maintenu le contact avec le coach de 70 ans, qui a déjà dirigé l’Afrique du Sud et l’Égypte par le passé. Sur le marché, Jorge Sampaoli (63 ans) a été proposé selon Compétition. L’ancien coach de l’OM n’est pas contre une nouvelle expérience sur un nouveau continent. Même chose pour Julen Lopetegui (57 ans). L’Espagnol est prêt à accepter une offre de la FAF selon le média algérien. Idem pour Vladimir Petkovic (60 ans), qui a été proposé par son agent quelques jours avant le départ de Belmadi.

Ancien sélectionneur des Fennecs, Vahid Halilhodzic (71 ans) est également sans banc. Même si l’entraîneur a toujours parlé en bien de l’Algérie, il a peu de chances de revenir selon Compétition, qui a écrit à son sujet : «on n’a pas oublié son départ controversé après la Coupe du monde 2014 alors que l’Etat algérien, par le biais du Premier ministre de l’époque, lui a proposé de prolonger son contrat. Vahid Halilhodzic a refusé, car il avait signé un précontrat avec le club turc de Trabzonspor alors qu’il était encore en poste avec l’équipe d’Algérie. Walid Sadi qui était là pendant cette période est témoin du faux bond de Vahid Halilhodzic, ce qui compromet ses chances de faire son retour sur le banc de l’Équipe nationale, du moins pour l’heure…» Malgré tout, il est mentionné parmi les techniciens liés à l’Algérie. D’autres noms pourraient apparaître prochainement. Faites vos jeux, la succession de Djamel Belmadi est ouverte !