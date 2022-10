Barça : Robert Lewandowski s'est bien adapté... grâce à Pep Guardiola

Dans un entretien accordé au numéro d'octobre du magazine du FC Barcelone avant d'affronter le Celta de Vigo ce dimanche soir, l'attaquant polonais Robert Lewandowski s'est confié sur son adaptation chez les Blaugranas, notamment dans le jeu de son entraîneur Xavi Hernandez : «je m'adapte à tous les systèmes et tactiques. Que nous jouions avec des passes courtes ou longues, ou que la possession du ballon prédomine sur le jeu de contre-attaque. J'ai joué contre des équipes espagnoles en Ligue des champions, je connais leur qualité et je n'en ai pas peur.»

Une intégration également facilitée par son ancien coach au Bayern Munich, Pep Guardiola, qu'il a connu entre 2013 et 2016 : «je savais beaucoup de choses sur Barcelone et sur son séjour ici. Et j'ai clairement compris de quoi il parlait. Tout cela m'a permis de m'adapter plus facilement à ses tactiques et à son idée du football. Alors maintenant, je me sentais aussi prêt à franchir cette étape. Ce n'est pas comme si j'étais là du jour au lendemain sans savoir quoi faire. Grâce à Pep, il a été plus facile de s'adapter au Barça.»