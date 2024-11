LdC (F) : l’OL dynamite l’AS Roma et se qualifie pour les quarts

Quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions féminine. Ce soir, l’Olympique Lyonnais recevait l’AS Roma, une équipe que les Fenottes avaient battue 3-0 à l’aller. Premières de leur groupe avec 9 points (3 victoires en autant de rencontres), les partenaires de Lindsey Horan devaient s’imposer pour éviter d’être rejointes par leurs adversaires du soir et pour distancer Wolfsbourg (6 points), vainqueur de Galatasaray (5-0).

Dans cette rencontre, tout s’est joué en fin de match. Ce sont les Romaines qui ont ouvert le score à la 74e minute par Dragoni avant le doublé de Kadidiatou Diani en deux minutes (77e et 79e). Sonnées, les Italiennes ont ensuite perdu pied durant les derniers instants du match. Eugénie Le Sommer (89e) puis Wendie Renard (90e) ont corsé l’addition. Ce succès 4-1 permet à l’OL de poursuivre son sans-faute (4 victoires en 4 matches) et surtout de consolider sa première place (12 points, 6 unités d’avance sur ses poursuivants) et de se qualifier pour les quarts de finale.