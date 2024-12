CdF : Espaly en folie après le tirage du PSG

C’est pour ce genre d’affiches que la Coupe de France existe. Espaly (N3), le petit poucet de la compétition a hérité du Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, lors du tirage au sort des 16es de finale. De quoi faire exploser de joie tous les membres du petit club de la Haute-Loire, qui s’étaient réunis pour assister au tirage dans un des bars de leur ville. « C’est fantastique, le café était plein à ras bord et ça avait déjà crié quand la boule de l’OM a été tirée, mais là, ça criait de partout. Ce tirage, c’est la classe ! On est un club de famille et c’était mon rêve. Je ne suis pas bien redescendu depuis notre qualification vendredi et là, je crois même que je suis remonté ! », s’enthousiasmait le président, Christian Perbet dans les colonnes de L’Équipe.

« Demain je vais me rapprocher de Christophe Gauthier (président du Puy Foot 43), qui a l’habitude, parce que nous allons devoir ouvrir un stade de Ligue 1 et aujourd’hui je n’ai pas d’argent pour cela : on verra si c’est Geoffroy-Guichard, le Parc des Princes ou le Vélodrome. J’ai toujours rêvé de jouer le PSG au Vélodrome. », ambitionne même le dirigeant d’Espaly avant d’affronter le club francilien. La rencontre devrait se disputer le mercredi 15 janvier, sauf changement de dernière minute de la part de beIN Sports.