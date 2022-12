Coupe du Monde 2022, Angleterre : les raisons de l'échec face aux Bleus

La suite après cette publicité

« La performance méritait plus, mais bien sûr les buts sont décisifs. J'ai juste dit aux joueurs qu'ils n'auraient pas pu donner plus, ils ont vraiment bien joué contre une équipe de haut niveau. Les marges sont minces. » Voilà ce que déclarait Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, juste après l'élimination des Three Lions en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France (1-2). Le deuil de ce Mondial au Qatar est extrêmement délicat au Royaume de Sa Majesté, mais l'heure est au bilan et aux analyses. La presse, les fans, les experts, les passionnés de ballon rond : tout le monde cherche à comprendre comment les Anglais, qui ont bousculé et fait souffrir les champions du monde en titre, ont échoué à rejoindre le dernier carré de la compétition.

Les principaux concernés estiment que la France n'était pas forcément la meilleure équipe sur le terrain. Mais pourtant, un peu à l'image de la demie face à la Belgique en 2018, ce sont bel et bien les Bleus qui ont obtenu leur billet pour le tour suivant. Comme toujours, lorsque le navire est touché par une catastrophe, c'est le capitaine qui est dans le viseur de tout le monde. En Angleterre, beaucoup critiquent le coaching de Gareth Southgate dans ce Crunch et l'accusent d'avoir été réactif et non proactif. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi avoir attendu la 79e minute pour effectuer le premier changement côté anglais ? Pourquoi avoir fait sortir Bukayo Saka (pour Raheem Sterling) alors qu'il était le joueur le plus dangereux sur le terrain ? Pourquoi avoir attendu la 85e minute pour faire rentrer Marcus Rashford ?

Southgate trop frileux et trop lent à réagir ?

À froid, les interrogations sont multiples. Le sélectionneur des Three Lions n'avait sûrement pas envie de déstabiliser son équipe, qui se faisait de plus en plus menaçante autour de la surface d'Hugo Lloris. Toujours est-il que les partenaires de Jude Bellingham auraient peut-être eu besoin que Southgate injecte du sang neuf sur le pré. Je sentais, avant le match, que l'Angleterre devait être courageuse depuis le banc en termes de remplacements. « J'ai juste senti que dans cette période entre les deux buts (celui de Kane et de Giroud, NDLR), il aurait pu être plus courageux depuis le banc », a reproché Jamie Carragher à Gareth Southgate pour Sky Sports. « Il était frappant de constater à quel point Southgate avait plus d'armes sur son banc par rapport à Didier Deschamps », a ajouté l'ancien taulier de Liverpool dans les colonnes du Telegraph, avec une once d'amertume.

« Je pense que Gareth Southgate s'est trompé sur les changements. Il a été réactif et non proactif. On était à 1-1 et on se disait tous, "allez, prends le taureau par les cornes et fais ce changement". Il y avait Rashford, Grealish, sois ambitieux et change ce match », a surenchéri Rio Fernand, sur sa chaîne YouTube. L'idée de replacer Phil Foden dans l'axe du terrain pour apporter plus de vitesse et de percussion avec les offensifs de Manchester United et de City n'apparaît si saugrenue que cela. Gareth Southgate aurait en tout cas pu prendre assurément plus de risques depuis le bord du terrain, mais il n'est pas le seul responsable de cette immense déception.

Manque de créativité, de réalisme... et de chance ?

Beaucoup retiendront longtemps le deuxième penalty manqué d'Harry Kane en fin de rencontre, qui aurait amené l'Angleterre en prolongation et donné un avantage psychologique aux siens pour le reste de ce choc. Le serial buteur de Tottenham a certes bien loupé le cadre, mais l'aspect mental de son affrontement direct face à Hugo Lloris, son coéquipier en club depuis de longues années, est bien sûr à prendre en compte. Qui plus est après avoir déjà transformé sa première tentative. Certains y verront aussi une part de chance. De la chance, il en faut forcément un brin dans ce genre de rencontre, à l'image de la tête d'Harry Maguire venant mourir sur l'extérieur du poteau de Lloris (70e) ou encore de la légère déviation du défenseur de United sur le but de Giroud.

En restant plus terre-à-terre, il faut aussi reconnaître deux choses : Hugo Lloris a réalisé un très grand match face aux joueurs anglais. Mais ces derniers ont également manqué de tranchant dans le dernier geste. S'ils ont deux fois plus frappé au but que leurs adversaires (16 tirs contre 8 pour les Tricolores) ils n'ont que trop rarement vraiment inquiété le portier des Spurs dans leurs tentatives (8 cadrées, 6 arrêts). Un poil de créativité supplémentaire et une prise de risques plus importante, à tous les niveaux donc, pour déséquilibrer la défense française auraient peut-être offert un scénario différent aux Three Lions. Heureusement pour la France, il n'en n'est rien. Mais l'Angleterre et son vivier talentueux se serviront de cette terrible expérience pour progresser et revenir encore plus fort dans les prochains tournois internationaux, avec ou sans Gareth Southgate.