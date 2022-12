Coupe du Monde 2022, Équipe de France : l'Angleterre ne digère toujours pas

La suite après cette publicité

Le week-end a été particulièrement dur en Angleterre. Les Three Lions sont sortis en quarts de finale de ce Mondial 2022 après avoir perdu 2-1 contre les Bleus, avec ce scénario cruel que tout le monde connaît. Une défaite qui a du mal à passer outre-Manche, où beaucoup sont convaincus que les Anglais étaient meilleurs, à l'image des propos de Declan Rice : « à part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment. A mon avis la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau ».

Beaucoup de joueurs britanniques ont aussi enragé contre l'arbitrage, alors que dans les médias, c'est à Kylian Mbappé que les journalistes et les consultants s'en sont pris. Et tout au long de la journée de dimanche et ce lundi matin, ça continue. Les Anglais n'ont toujours pas digéré cette élimination face aux Bleus, même si, après les premières réactions à chaud, cette rage s'est transformée en critiques un peu plus constructives. Gareth Southgate, bien que plébiscité pour rester, reçoit aussi sont lot de commentaires négatifs.

L'Angleterre était meilleure

« Je pense que Gareth Southgate s'est trompé sur les changements. Il a été réactif et non pro-actif. On était à 1-1 et on se disait tous, "allez, prends le taureau par les cornes et fait ce changement". Il y avait Rashford, Grealish, sois ambitieux et change ce match », a par exemple lâché Rio Ferdinand, qu'on ne présente pas, sur sa chaîne Youtube, tout en expliquant qu'il voulait que le sélectionneur reste jusqu'à l'Euro 2024. Pour lui, l'Angleterre avait largement de quoi remporter ce duel. Dans le Daily Mail, le journaliste Danny Murphy insiste : « l'Angleterre était meilleure que la France et certaines décisions arbitrales ont tout changé ».

« L'Angleterre a bien joué contre la France, même si ça ne semble pas compter. Un Mondial, c'est brutal. Ajoutez un peu de polémique arbitrale, une touche de complotisme, et vous avez la recette parfaite d'un post-tournoi anglais. L'Angleterre a été battue par une meilleure équipe, mais sur ce match, elle n'était pas inférieure », peut-on lire dans The Athletic. Une tendance générale chez nos amis anglais, où la rage et la déception des premières heures ont laissé place aux regrets. Et ça risque de continuer comme ça pendant quelques jours...