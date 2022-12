Coupe du Monde 2022, Équipe de France : les Anglais sont fous de rage contre Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier, lorsque les Anglais manquaient l'opportunité de revenir à 2-2 dans les dix dernières minutes lors de ce quart de finale, la réalisation TV de la rencontre a pu filmer la réaction de Kylian Mbappé. Et sur ce gros plan sur le Parisien, on l'a vu sourire de toutes ses dents, célébrant le manqué de Kane. Des images qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux... et qui n'ont pas plu du tout chez nos amis anglais, déjà énervés par l'arbitrage.

« Un Kylian Mbappé impitoyable se moque de Kane en rigolant après le manqué du capitaine des Three Lions », titre ainsi le Daily Mail, visiblement blessé. Le journal a notamment livré une analyse détaillée de la prestation du Français, presque minute par minute, et il ne semble pas franchement impressionné, plutôt marqué par Olivier Giroud notamment. Une constante dans les médias anglais ce matin.

Pas impressionnés par sa prestation

« Saka posait plus de problèmes à la France que Mbappé à l'Angleterre », explique de son côté The Sun. Le fait que le Parisien soit allé donner des conseils à Hugo Lloris - pourtant coéquipier en club de Kane depuis des années - a aussi interpellé les Anglais. « Un Mbappé fou de joie éclate de rire en voyant le ballon filer au-dessus de la barre. Les supporters anglais se sont énervés par son comportement », rajoute le tabloid, qui rapporte quelques propos de fans : « Mbappé montre quel type d'idiot il est », « j'aimais bien Mbappé mais sa réaction n'était pas la bonne » ou « il rigole encore parce que tout le monde l'a encensé et il a été transparent pendant tout le match mais va quand même se qualifier ».

« Si Mbappé était la bombe française, Walker était l'expert chargé de la désamorcer. Il a fait un excellent boulot », explique le Daily Express, où, comme partout en Angleterre, le visage de Mbappé fait la une des sites internets. Le Mirror évoque aussi un « Mbappé impitoyable », mais ne se montre pas spécialement véhément contre l'ancien Monégasque, et s'en prend surtout aux joueurs anglais. Que nos amis d'Outre-Manche se rassure, ils auront encore l'opportunité de traquer la moindre réaction de Mbappé mercredi soir !