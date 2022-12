Angleterre - France : les Anglais hurlent au scandale contre l'arbitrage !

La suite après cette publicité

Un choc de titans qui a tenu ses promesses, la victoire 2-1 de la France contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2022 a vu les Bleus répondre à leur statut de tenant du titre. Pourtant les Three Lions n'ont pas démérité en revenant au score dans cette partie et en mettant en difficulté les Tricolores. Dans les cordes, les Bleus l'ont emporté et ont savouré cette belle victoire à l'image du sélectionneur Didier Deschamps. En Angleterre, la prestation collective a été clairement appréciée car malgré l'élimination, les Three Lions ont fait mal au Tricolore. Mais qui dit élimination dit forcément responsable et outre-Manche, on a déjà identifié l'arbitre de la rencontre, Wilton Pereira Sampaio.

Notant le Brésilien pour sa performance, le média anglais Sky Sports a été assez strict en lui accordant la note de 1 : «a réalisé une bonne décision tout le match pour le premier penalty (accordé à Saka). A oublié un carton rouge pour Hernandez, une faute sur Kane qui était à la limite de la ligne, une faute sur Saka sur l'ouverture du score de la France et comment diable Rabiot a échappé à un carton jaune...» Un constat partagé par le consultant anglais Gary Neville : «il a fait un match digne d'un cauchemar absolu. C'est une blague d'arbitre. Je ne dis pas que tout a provoqué la défaite de l'Angleterre, les gens diront que ce sont des excuses, mais c'est juste un mauvais arbitre, mal classé.»

Harry Maguire et Jude Bellingham surpris par l'arbitrage !

Ancien gardien de but de la sélection anglaise, Rob Green estimait au micro de la BBC que Dayot Upamecano aurait dû lui aussi provoquer un penalty en première période sur Harry Kane : «la seule suggestion que je puisse faire c'est qu'éventuellement ce n'était pas dans la surface de réparation au départ, mais que Kane est tombé dans la surface, ça y ressemblait. Il y a certainement des contacts dans et autour de la zone, a-t-il déclaré sur BBC Radio 5 Live. "Il y a certainement des contacts dans et autour de la zone.» Parmi les acteurs de la rencontre, Harry Maguire s'est avoué circonspect des décisions de l'arbitre au micro d'ITV : «je ne peux pas vraiment expliquer sa performance. Le nombre de mauvaises décisions qu'ils ont prises était en fait incroyable. Vraiment terrible ...»

Un discours également tenu par son coéquipier Jude Bellingham : «ce n'était pas super si je suis honnête. Tout le monde peut avoir un mauvais match, joueurs et arbitres. Il n'était pas là où il aurait dû être aujourd'hui en termes de niveau pour un match comme celui-ci.» Pour autant, la pépite du Borussia Dortmund ne veut pas l'accabler : «mais il y a plus de facteurs qui expliquent pourquoi nous avons perdu, ce n'est certainement pas moi qui mets tout sur lui.» Des propos qui rejoignent Gareth Southgate qui a préféré féliciter les Bleus : «inutile que j'entre là-dedans. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France. Ils savent qu'ils ont joué un match d'enfer. Je ne sais pas pense que nous aurions pu faire plus.»