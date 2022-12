Angleterre - France : le seum fou de Declan Rice

Éliminée (1-2) par l'équipe de France, l'Angleterre ne verra donc, pas, le dernier carré de cette Coupe du Monde au Qatar. La décision s'est faite au terme d'un match engagé de bout en bout, et au vu de la physionomie de la rencontre, le milieu de terrain des Three Lions Declan Rice (23 ans) était très frustré après la rencontre, en zone mixte.

« Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France. A part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment. A mon avis la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau », a déclaré le milieu de West-Ham.