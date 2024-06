Du très beau monde sur le crack tunisien Youssef Becha

À 19 ans, la petite merveille du football tunisien Youssef Becha s’est forgée une solide réputation sur le continent africain. Cet ailier gauche doté d’un excellent pied droit a été sacré meilleur joueur du tournoi de l’UNAF (Union Nord-Africaine de Football) qui réunissait en novembre dernier le gratin du football du Maghreb génération 2005-06 avec la participation du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de l’Égypte notamment. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives, le jeune joueur du CS Sfax avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs français qui avaient émis des rapports élogieux sur le joueur.

Six mois plus tard, l’international tunisien U20 (7 buts en 13 sélections) a gratté du temps de jeu chez les pros (3 buts et 7 passes décisives en 32 matches) et fait parler sa technique des deux pieds et sa pointe de vitesse en tant que deuxième attaquant ou en milieu offensif. De gros clubs ont coché le nom du joueur, de l’Atletico de Madrid, à l’Ajax Amsterdam en passant par le CSKA Moscou, Manchester City, le Bayern ou le Barça. De son côté, le joueur se sent prêt à faire le grand saut mais privilégiera le projet sportif au sein d’un club qui fait confiance aux jeunes… A suivre.