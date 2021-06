L'OM et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour Konrad de la Fuente !

La suite après cette publicité

C'est le dossier le plus chaud du moment du côté de Marseille, et Pablo Longoria et ses équipes semblent vouloir le boucler au plus vite. La piste est sortie dans la presse catalane à la surprise générale le week-end dernier, et tout porte à croire que les Marseillais sont très bien partis pour enrôler l'international américain, qui évoluait la plupart du temps avec l'équipe B du Barça cette saison.

Et selon Marca, un accord de principe a été trouvé ce samedi pour le transfert du joueur autour d'un montant de 5 millions d'euros, mais ce prix pourrait être finalement inférieur. Ainsi, d'après les informations de RAC1,'Olympique de Marseille espère notamment faire baisser ce montant initial de 5 millions d'euros et compte payer moins cher pour l'ailier de 19 ans.

Le joueur sera à Marseille la semaine prochaine

Pablo Longoria est bien parti pour obtenir une ristourne puisque le média catalan dévoile que l'Américain voyagera à Marseille la saison prochaine, signe que les discussions sont bouclées et que les Barcelonais sont éventuellement prêts à revoir leur exigence un peu à la baisse. Les deux écuries discutaient également des conditions liées à l'option de rachat des Barcelonais.

Ces derniers ne veulent pas perdre le contrôle du joueur et souhaitent avoir une clause leur permettant de le rapatrier s'ils l'estiment nécessaire dans les années à venir. Une pratique assez courante en Espagne, mais assez inédite en France. De son côté, Mundo Deportivo confirme l'accord et explique que le FC Barcelone conservera 50% des droits du joueur plutôt qu'une option de rachat. On devrait rapidement en savoir plus...