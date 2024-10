EdF : Rothen révèle un passe-droit accordé par Deschamps à Mbappé

À 33 ans et après 137 sélections, Antoine Griezmann a donc fini par dire stop à l’équipe de France. Ce jeudi, Didier Deschamps est d’ailleurs revenu sur cet événement non prévu pour assurer qu’il comptait pourtant toujours sur son ancien vice-capitaine. Mais selon Jérôme Rothen, DD est bel et bien joué un rôle important dans la décision du natif de Mâcon.

« Kylian Mbappé ne voulait plus jouer à droite. Il (Deschamps) m’avait dit en privé : 'Kylian, je peux le faire jouer à droite mais il ne défendra plus autant qu’il le faisait quand il est arrivé. Donc je le mets dans une position où je peux animer différemment mon milieu de terrain". Tu lui fais un petit passe-droit à Mbappé. Et qui a subi tout ça ? Antoine Griezmann ! Il s’est baladé côté droit. Antoine n’a plus les jambes pour jouer côté droit. Tu ne joues pas sur ses points forts », a-t-il confié sur RMC Sport.