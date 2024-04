Le Bayern Munich a tranché pour l’avenir de Kingsley Coman

Touché lors de la victoire du Bayern Munich contre Cologne ce samedi, Kingsley Coman (27 ans) est dans le dur. L’ailier tricolore ne devrait plus jouer de la saison et sa participation à l’Euro 2024 à partir du 14 juin prochain est compromise. Autre mauvaise nouvelle pour lui, le Bayer Leverkusen a été sacré champion d’Allemagne. Pour la première fois de sa carrière, il ne va donc pas remporter le championnat à l’issue d’une saison. Mais cela ne s’arrête pas là pour le joueur formé au Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Bien que performant et utile au club allemand avec notamment ce but en finale de la Ligue des Champions 2020 face au PSG (1-0), le Français dont le contrat court jusqu’en juin 2027 pose question. Dans une saison compliquée (5 buts et 3 offrandes en 27 matches), son manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain pose des questions à la direction du Rekordmeister selon Kicker. Si les Bavarois entrevoient l’avenir avec lui, ils ne s’opposeront pas forcément en cas d’offre importante contrairement à ce qu’ils ont pu faire par le passé. Kingsley Coman n’est plus intransférable pour le club allemand.