PSG : la valeur de Kylian Mbappé dévoilée !

KPMG spécialiste de la valorisation des clubs de football et des joueurs, s'est penché récemment sur la valorisation de 4 183 joueurs disputant les dix championnats les plus importants d'Europe. La société s'est évidemment penchée sur le cas de Kylian Mbappé (21 ans). Et l'attaquant du Paris Saint-Germain aurait perdu 50 millions d'euros de sa valeur marchande suite à l'arrêt définitif de la Ligue 1. Ainsi, le champion du monde français serait actuellement valorisé à 177 millions d'euros.

L'international tricolore aurait mieux résisté que les joueurs faisant partis des championnats qui ont définitivement fermé leurs portes suite à la pandémie du coronavirus. Pour rappel, KPMG avait valorisé Mbappé en février dernier à 225 millions d'euros. La valeur marchande du natif de Bondy devrait encore réduire en 2021 alors qu'il ne lui restera qu'une seule année de contrat avec le PSG.