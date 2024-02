Les plans ambitieux d’Arctos qui éloignent le PSG du Parc des Princes

Le 7 décembre dernier, QSI annonçait officiellement l’entrée d’Arctos Partners dans le capital du Paris Saint-Germain. Les propriétaires qataris cédaient ainsi jusqu’à 12,5% des parts du club rouge et bleu en échange d’un peu plus de 500 M€. Aujourd’hui, l’arrivée du fonds d’investissement américain pourrait bien jouer un grand rôle dans le dossier brûlant du futur du Parc des Princes. Pour rappel, la tension est clairement montée d’un cran ces derniers jours entre Nasser Al-Khelaïfi et la mairie de Paris. Face au refus de la mairie de vendre le Parc des Princes, le président du PSG avait lâché une bombe le 8 février dernier. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc».

La suite après cette publicité

Une annonce choc qui a poussé la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, à sonder les maires franciliens pour savoir si un projet hors de Paris pouvait être proposé au PSG. De son côté, la mairie de Paris ne cesse de répéter que le dialogue ne doit pas être rompu avec les Rouge et Bleu et affiche une volonté de se rabibocher. « Ce que l’on souhaite, c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. Le reste c’est de l’entre-deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes », déclarait récemment le premier adjoint de la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.

À lire

LdC : Fabio Capello juge le niveau du PSG

Arctos pousse en coulisses

Face à tout ce remue-ménage, Arctos agit en coulisse. Désireux d’être un partenaire actif avec QSI, le nouvel allié des Qataris a déjà présenté plusieurs scénarios au PSG selon L’Équipe. Des propositions faites à l’oral et par écrit. Fort de son expérience au sein de plusieurs franchises de sport américain (en NBA : Utah Jazz, Sacramento Kings, Golden State Warriors), en NHL : New Jersey Devils, Penguins de Pittsburgh et en MLB : Houston Astros, LA Dodgers, Boston Red Sox), Arctos incite clairement le PSG à maximiser ses revenus avec son stade. Mais lequel ? Le quotidien sportif affirme que l’hypothèse de quitter le mythique Parc des Princes a clairement été évoquée par le fonds d’investissement.

La suite après cette publicité

L’idée d’Arctos est d’avoir une enceinte au cœur d’un projet immobilier où seraient présents « des hôtels, des restaurants, des salles de sport, des bureaux, des parcs, une fan-zone les jours de match, un centre commercial ». Sans oublier une volonté de pouvoir accueillir d’autres événements importants tels que des concerts, des salons ou des rencontres de sport US. Bref, une stratégie similaire à celle voulue par le Real Madrid avec la rénovation XXL de son Bernabéu. Mais ce plan ambitieux qui ne colle pas vraiment avec la configuration actuelle du Parc, niché en plein cœur du 16e arrondissement. Une solution sera-t-elle trouvée ? L’Équipe conclut en faisant savoir qu’Arctos et le PSG veulent trouver rapidement un compromis.

Suivez le match PSG - REAL SOCIEDAD sur RMC SPORT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.