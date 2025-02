Maroc : la sélection la plus difficile à entraîner selon Walid Regragui

À quelques semaines d’un rassemblement qui pourrait voir le Maroc assurer sa place à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur marocain Walid Regragui s’est exprimé sur la difficulté d’entraîner cette équipe si particulière. «Le Maroc, on est vraiment une sélection spéciale. Les gens peuvent parler ou critiquer, la réalité, c’est que le Maroc est la sélection la plus difficile à gérer dans le monde. On a une double culture. On a une diaspora qui est partout dans le monde, contrairement à d’autres pays. Nous, on a des Marocains issus d’Espagne, de France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Italie», a raconté l’ancien joueur de Toulouse, Grenoble et Dijon dans une interview accordée à Onze Mondial.

La suite après cette publicité

Le manager marocain a fait remarquer que «toute cette double culture, c’est une force, mais en même temps, chacun a sa culture propre. Et dans tout ça, moi, mon métier, c’est de leur faire comprendre que le Maroc est la priorité et qu’ils sont là pour défendre ce drapeau, peu importe d’où ils viennent. Le discours est différent quand tu parles à un Français, pareil, quand tu parles à un Espagnol. Quand tu parles à un Germano-Marocain, Franco-Marocain ou un Norvégo-Marocain, ce n’est pas pareil.» Les Lions de l’Atlas seront opposés au Niger le 19 mars, et à la Tanzanie le 22 mars.