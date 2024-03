MHSC-PSG : la réaction sincère et crue de Téji Savanier

Après la rencontre perdue par Montpellier contre le PSG (2-6) dimanche soir, sur la pelouse du stade de la Mosson, lors de la 26ème journée de Ligue 1, le capitaine, Téji Savanier, est revenu sur ce revers et sur le calendrier décisif à venir pour les Héraultais qui affronteront des adversaires directs pour le maintien dans l’élite française. Au micro de Prime Vidéo, le joueur de 32 ans n’a pas mâché ses mots pour analyser ce match perdu par les siens malgré avoir égalisé à deux partout avant la pause :

«Plus fort je ne sais pas, mais ils avaient une belle équipe aujourd’hui, ils ont mis six buts, ça fait un peu mal au cul mais il va falloir rebondir pour y arriver. On fait une belle première période, on revient au score contre Paris, on a des occasions, on a la balle mais si on joue un match qu’une mi-temps, on va pas en gagner beaucoup et face à une équipe, ça ne pardonne pas. Paris c’était un bonus mais les matchs qui arrivent contre les concurrents directs sont très importants, c’est là où tout va se jouer. Ce sont de matchs difficiles à pression. Dans le football, il faut jouer ces matchs à pression. Je préfère jouer des matchs à enjeux»