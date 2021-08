FC Barcelone : le départ de Lionel Messi n'arrange rien...

La suite après cette publicité

Si beaucoup pensaient que le départ de Lionel Messi allait au moins servir à améliorer légèrement la situation financière barcelonaise, les médias locaux ont vite balayé cette théorie d'un revers de la main. Effectivement, malgré son salaire astronomique, l'Argentin rapportait, directement ou indirectement, bien plus d'argent que ce qu'il ne coûtait à l'écurie barcelonaise via son attractivité pour les sponsors ou les touristes, ou la vente de produits dérivés.

Résultat des courses, le FC Barcelone perd son plus grand atout sportif, mais aussi financier. Tout d'abord, il faut souligner que les règles de la Liga auraient empêché à l'Argentin de baisser son salaire de plus de 50%, ce qu'il avait accepté sans rechigner, tout comme il n'aurait pas pu jouer gratuitement avec un salaire de 0€ mensuels. La Liga avait effectivement mis en place, depuis longtemps déjà, des mesures pour éviter des montages financiers permettant par exemple à des tierces parties de payer le salaire de joueurs. La direction catalane n'aurait donc, pour des raisons administratives, pas pu inscrire Messi même s'il avait accepté de jouer gratuitement !

Les recrues ne peuvent toujours pas jouer en match officiel

Et de toute manière, même avec un salaire de 0€ pour l'Argentin... Le Barça serait et est toujours au-dessus de son plafond salarial ! Joan Laporta avait beau être confiant à ce sujet lors de sa conférence de presse vendredi dernier, mais aujourd'hui, le club de Liga ne peut toujours pas inscrire ses quatre nouvelles recrues, à savoir Memphis Depay, le Kun Aguero, Eric Garcia et Emerson !

Une information encore confirmée par Ramón Álvarez de Mon, avocat et consultant pour Radio Marca, ce lundi. Celui qui émettait déjà des doutes sur la possibilité de prolonger Messi depuis longtemps explique que le FC Barcelone doit encore récupérer 144 millions d'euros, sous forme de ventes ou d'économies salariales, pour pouvoir les inscrire les quatre. Aujourd'hui, il est donc très probable que plusieurs d'entre eux ne puissent même pas commencer la saison. Il précise tout de même qu'a priori, Memphis Depay devrait pouvoir être enregistré assez rapidement. Décidemment, Joan Laporta a du boulot...