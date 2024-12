PSG : Carlos Soler commence à marquer des points à West Ham

Tout West Ham est au chevet de Michail Antonio ces derniers jours. Victime d’un grave accident de la route, l’attaquant de 34 ans a subi une fracture de la jambe et ne sera pas disponible avant un long moment. C’est un coup dur pour le club londonien, qui n’avait pas vraiment besoin de ça. Le début de saison a été franchement compliqué. Julen Lopetegui joue même sa tête à chaque match depuis trois semaines, mais c’est le moment choisi pour redresser les résultats. Les Hammers sont toujours dans le bas du classement, 14es après 15 journées, mais viennent d’enregistrer 2 victoires sur les 4 derniers matchs.

La suite après cette publicité

C’est seulement une de moins que lors des 11 premières levées et l’un des hommes du sursaut se nomme Carlos Soler. Après trois mois à West Ham, le milieu de terrain prêté par le PSG (avec une option d’achat de 20 M€) commence à enchaîner les titularisations et les bonnes performances. Aligné en pointe haute du milieu devant le duo Alvarez-Soucek, l’Espagnol parvient à remettre un peu d’ordre dans l’équilibre collectif. Sa précision technique permet plus de contrôle à une équipe qui en manquait jusque-là. Il prend le jeu à son compte, là où un Lucas Paqueta affiche plus de difficultés depuis le début de l’exercice. D’ailleurs, le Brésilien a démarré les deux derniers matchs sur le banc.

Soler grimpe dans la hiérarchie

Mais la principale victime de ce choix tactique, c’est l’Argentin Guido Rodríguez, au profil plus défensif. Celui-ci avait débuté tous les matchs depuis le début du championnat. Soler a mis le temps, mais le voilà enfin un membre à part entière dans cette équipe. Son prêt dans les dernières heures du mercato n’a pas facilité son intégration. Lopetegui l’avait même prévenu qu’il serait d’abord une solution de seconde main, le temps de se faire à un tout nouveau championnat. «Évidemment, le footballeur veut toujours jouer dès le premier instant, mais j’ai dû être patient car il y a eu des matchs dans lesquels j’ai très peu joué» constate-t-il à AS.

La suite après cette publicité

La patience est mère de toutes les vertus. Soler a attendu son heure et le voilà en nouvel homme fort des Hammers. «Je suis maintenant à quatre titularisations de suite, se réjouit le joueur de 27 ans. Je savais qu’il me donnerait des opportunités… Je me fais beaucoup confiance, et puis j’essaie de donner le meilleur de moi-même. Cette situation a coïncidé avec deux victoires et deux défaites. Je ne sais pas si c’est le meilleur moment de la saison pour West Ham, mais personnellement, c’est parce que je débute. C’est ce que je voulais quand je suis arrivé ici.» Mieux encore, il était aussi du onze de départ lors du succès plus tôt dans la saison sur Manchester United.

Quel avenir pour lui ?

Comme une prémisse de quelque chose de plus grand encore. Titulaire à 5 reprises en Premier League, Soler a connu 3 succès (13 apparitions toutes compétitions confondues, 1 passe décisive) sur les 5 en championnat. Lopetegui vante également sa polyvalence, lui qui peut évoluer à plusieurs postes au milieu. L’ancien Valencien prend également quelques coups de pied arrêtés. Son temps de jeu augmente avec l’importance qu’il prend au sein de ce collectif pas complètement guéri. «Je veux continuer à gagner en confiance, en jouant des matchs et en jouant des minutes, c’est ce que j’aime et qui me rend heureux.» Se posera ensuite la question de son avenir.

La suite après cette publicité

Soler n’est que prêté par le PSG où il est encore sous contrat jusqu’en 2027. Le club français souhaitait s’en débarrasser l’été dernier et ne le retiendra pas l’an prochain. Une option d’achat de 20 M€ a été incluse dans le deal. L’idée de rester à West Ham pourrait faire son chemin, lui qui d’après nos informations se sent très bien au club et en Angleterre. «Vivre dans une ville comme Londres, c’est génial. Je suis très heureux ici» fait-il remarquer à AS avant d’aborder plus concrètement sa situation contractuelle. «Je viens ici en prêt pour un an, et pour profiter de cette opportunité. Jouer en Premier League, c’est quelque chose que je voulais depuis que je suis enfant. J’adore ça, mais après, je ne peux rien dire de plus.»