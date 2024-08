Carlos Soler va bien quitter le PSG

Carlos Soler finira-t-il par quitter le Paris Saint-Germain ? Annoncé tout proche de West Ham ces derniers jours, le milieu offensif espagnol de 27 ans s’entraîne toujours avec les Rouge et Bleu. Et pour cause. Alors qu’un prêt avec option d’achat puis un transfert sec étaient évoqués, le dossier semblait s’enliser.

La raison était simple : West Ham a besoin de vendre pour avoir les liquidités nécessaires. Mais selon nos informations, l’affaire est repartie de plus belle et le départ du Parisien en Angleterre devrait bien se produire ce vendredi. Relevo ajoute d’ailleurs qu’il devrait bien s’agir d’un prêt assorti d’une option d’achat d’environ 20 M€.