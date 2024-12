West Ham : Michail Antonio opéré après son grave accident

L’angoisse a laissé place au soulagement. Au lendemain du grave accident de voiture impliquant Michail Antonio, West Ham a donné des nouvelles rassurantes de son joueur. Comme indiqué dans un communiqué, l’attaquant de 34 ans a subi une opération chirurgicale ce dimanche après s’être fracturé le membre inférieur. On avait également appris hier qu’il était conscient et se trouvait dans un état stable.

«West Ham United peut confirmer que Michail Antonio a subi une intervention chirurgicale sur une fracture du membre inférieur suite à un accident de la route samedi après-midi. Michail continuera à être surveillé à l’hôpital au cours des prochains jours. Tout le monde au Club souhaite à Michail un prompt rétablissement et souhaite exprimer sa sincère gratitude à la famille du football dans son ensemble pour le soutien massif manifesté depuis la nouvelle d’hier, ainsi qu’un sincère merci aux services d’urgence et aux premiers intervenants qui ont pris soin de Michail immédiatement après l’incident, et à l’équipe médicale qui continue de l’aider dans son rétablissement. Le Club fournira d’autres mises à jour lorsque cela sera approprié», peut-on lire.