Euro 2020 : c'est la soupe à la grimace en Belgique !

Toute la Belgique en rêvait. 49 ans après leur demi-finale à la maison et surtout 41 ans après la finale de 1980, les Diables Rouges voulaient retrouver le dernier carré de l'Euro vendredi soir en éliminant l'Italie à l'Allianz Arena de Munich. Malheureusement, la sélection de Roberto Martinez, qui a eu plusieurs occasions, a été battue par la Squadra Azzurra sur le score de deux buts à un. Une défaite dure à encaisses pour la sélection belge, trois ans après l'élimination en demi-finales du Mondial 2018 face aux Bleus. Mais de son côté, Roberto Martinez a tenu à féliciter ses joueurs.

«Il y a de la tristesse, évidemment. Je suis déçu parce que je ne pense pas que les joueurs méritaient d'être éliminés. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour être prêts, aller étape par étape depuis le début du tournoi. Malheureusement, nous avons affronté une très bonne équipe aujourd'hui. (...) Mais je n'ai aucune déception concernant l'attitude et le travail de mes joueurs. Ils ont été magnifiques et je suis triste pour eux», a lâché le sélectionneur de 47 ans. Mais ce samedi matin, l'heure est plus à la déprime en Belgique.

«Le rêve est terminé»

Bien évidemment, les médias locaux ne parlent que de ça. «Le rêve est terminé», écrit tout simplement la Gazet van Antwerpen sur sa Une, tandis que De Standaard évoque de son côté un «arrière-goût amer» après cette élimination cruelle. Le tout accompagné de photos de Romelu Lukaku et ses coéquipiers abattus au coup de sifflet final. Enfin, le Het Nieuwsblad fait simple : «malheureusement : pas assez bon. Les courageux Diables échouent face à une Italie plus forte.»

La RTBF, elle, cherchait déjà les coupables vendredi soir après la défaite face aux Italiens. Et forcément, le défenseur Jan Vertonghen en a pris pour son grade suite à son erreur de relance sur l'ouverture du score italienne. Héros de la Belgique face au Portugal dimanche en huitièmes de finale, Thorgan Hazard est aussi visé, lui qui a été «invisible» d'après le média. Une réelle déception, encore.