Angel Di Maria ne veut surtout pas rejoindre l’Arabie saoudite

Depuis un an et demi, Angel Di Maria fait le bonheur de Benfica où il est revenu 13 ans après son départ. A 37 ans (ce 14 février), l’Argentin est toujours en forme en témoignent ses 14 buts et 8 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Heureux sur le terrain et heureux dans la vie comme il l’explique au média InfoBAE. Dans son retour à Lisbonne, le génial gaucher a privilégié le cadre idéal pour sa vie de famille alors qu’il aurait pu filer en Arabie saoudite. «J’ai reçu une offre et j’ai dit non. Et une autre offre est arrivée, plus du double, du même club. J’ai encore dit non» retrace l’ancien Parisien.

«Alors mon ami (et également son représentant) me dit : "Tu dois leur dire que tu ne veux pas aller là bas." Et j’ai répondu : "S’ils nous donnent ça, peut-être que nous pourrons y aller." Ma femme a alors pris la parole. "Mais comment vont-ils te donner ça, tu es fou". Mais le fou avait raison (rires)», poursuit le champion du monde, révélant qu’il y a une vraie réflexion de famille. «Nous en avons parlé à la maison. J’ai dit à ma femme : "Tu vois, je ne suis pas fou ?" Mais au final, nous nous sommes dits. "Maintenant, nous allons à Lisbonne, à Benfica". Je n’ai aucune envie d’aller dans un endroit comme celui-là (l’Arabie saoudite, ndlr) pour la fin de ma carrière.»