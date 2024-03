La Salernitana réclame 20 M€ à Boulaye Dia !

Rien ne va plus entre Boulaye Dia et la Salernitana. En conflit ouvert avec son club depuis le début de la saison, l’attaquant sénégalais recruté définitivement l’été dernier (après avoir été prêté un an par Villarreal) était censé être le centre du projet de l’écurie italienne. Au final, c’est tout le contraire. Et dernièrement, son refus d’entrer en jeu face à l’Udinese a marqué la fin de son aventure en Campanie.

La Gazzetta dello Sport indique que Dia a été écarté du groupe et qu’il s’entraîne à part. Son coach ne compte plus sur lui et la Salernitana compte bien punir son joueur. Le club a ainsi demandé juridiquement à ce que le salaire brut de Dia soit réduit de 50% jusqu’à la fin de la saison. Mais ce n’est pas tout ! La lanterne rouge de Serie A veut également obtenir une indemnité en guise de dommage et réclame 20 M€ à son attaquant, soit la somme investie sur lui l’été dernier.