Mercato : Edindon Cavani sort du silence

Désormais libre de tout contrat, Edinson Cavani (33 ans) peut s'engager où il le souhaite. L'ancien du PSG, qui n'a pas voulu étendre son bail dans la capitale française le temps de disputer le Final 8 de Ligue des Champions, a passé son été chez lui en Uruguay. L'attaquant est bel et bien en passe de retrouver un club car il s'est mis d'accord avec Benfica. Il a accepté la proposition portugaise d'un contrat de trois saisons et d'un bon salaire, en plus d'une prime à la signature de 8 M€. Si rien n'est encore confirmé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a expliqué à la télévision uruguayenne hier soir à l'aéroport de Montevideo qu'il discutait bien avec les Aigles.

«Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie.» L'officialisation ne devrait pas tarder.