Équipe de France : Adrien Rabiot, taille patron

La suite après cette publicité

L'Équipe de France est parfaitement rentrée dans ce Mondial 2022. Vainqueur de l'Australie 4-1 avec une certaine facilité, elle prend en plus de cela la 1ère place du groupe D car un peu plus tôt dans la journée, le Danemark et la Tunisie ont fait match nul 0-0. Les Bleus ont pourtant été cueillis à froid puisqu'après 8 minutes de jeu, ils ont été surpris par la percée de Leckie côté droit et le but au second poteau de Goodwin, laissé libre par Pavard. En plus de la blessure de Lucas Hernandez, sans doute pour un moment, il a fallu se ressaisir, hausser un peu le ton, et poursuivre des efforts, qui allaient pourtant dans le bon sens en ce début de match.

C'est Adrien Rabiot qui s'est chargé de relancer son équipe. Présent à l'impact, dominateur dans les airs, agressif et mobile, il n'y avait que ce ballon égaré (16e) et ce coup-franc concédé dans sa moitié de terrain (17e) à corriger. Cette première période convaincante s'est rapidement matérialisée. Il y a d'abord eu ce but égalisateur (27e) sur ce très bon centre de Theo Hernandez, remplaçant de son frère, et une passe décisive pour Olivier Giroud (32e) après avoir été à l'initiative d'un pressing et d'une récupération haute en combinant avec Mbappé. Le patron au milieu, c'était lui ce soir. Notre rédaction lui a même attribué un 8.

Son meilleur match en équipe de France

« Adrien a déjà fait de très bonnes choses avec la France, dans différentes positions. Avec son club, il a eu un rendement très élevé ces derniers temps, tant mieux qu'il confirme mais je n'avais aucun doute sur sa capacité, son intelligence. C'est un joueur d'équilibre, qui a du volume, qui récupère les ballons, qui marque aussi, même si je le freinais un peu à la fin parce qu'il voulait encore aller devant... L'avoir à ce niveau, c'est très important pour nous », appuyait le sélectionneur après la rencontre, visiblement convaincu par le rendement du milieu de terrain dans cette première rencontre. Le principal intéressé ne disait pas le contraire.

«Entame parfaite. On a été secoué un peu au début. On a vite réagi en marquant rapidement et on a fini le travail en seconde période. On a pu gérer. Je suis content d'avoir pu marquer, d'avoir fait cette passe pour Olivier. On n'a pas été pris de panique, c'est la force du groupe, lâchait le milieu de terrain ce soir sur TF1 après la rencontre. (Sur sa passe pour Giroud) Je lui ai dit que si j'avais l'opportunité de lui offrir un but je le ferais. C'était la meilleure option de faire cette passe. Je suis content, tout le monde est content. J'espère que l'on va continuer. C'est top le nul dans l'autre match, on va continuer de bien bosser.»

Sans les leaders habituels que sont N'Golo Kanté et Paul Pogba, le Turinois a cette fois le champ libre pour enfin briller en Bleus, à 27 ans et seulement 30 sélections (3 buts). Son association avec Aurélien Tchouameni a plutôt bien fonctionné, malgré leur inexpérience commune. Auteur de 90% de passes réussies, et de 7 duels remportés sur 12, il s'est affirmé durant cette rencontre. Avec ce fameux match au Portugal durant les qualifications pour l'Euro 2020, Rabiot a probablement réalisé son meilleur match avec les Bleus. Il s'agit désormais de confirmer face au Danemark et pour le reste de la compétition.