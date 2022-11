CdM 2022, EdF : les Bleus écrasent l'Australie

La suite après cette publicité

Ce mardi, c'était l'entrée en lice des Champions du Monde en titre : l'équipe de France. Les Bleus avaient vu, un peu plus tôt dans la journée, le match nul entre le Danemark et la Tunisie (0-0) et s'apprêtaient à affronter les Australiens, au Al Janoub Stadium, dans un remake du premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Mais, rapidement, les joueurs de Didier Deschamps ont été douchés par les Aussies. Après un changement d'aile, Mathew Leckie s'amuse avec Lucas Hernandez avant de centrer au deuxième poteau où Craig Goodwin, laissé seul par Benjamin Pavard, propulsait le cuir au fond des filets (0-1, 10e).

Mais ce n'était pas le seul point noir de cette action puisque Lucas Hernandez se retrouvait obligé de sortir sur blessure, remplacé par son frère, Théo. Mais, très rapidement, portés par un très bon Adrien Rabiot, les Bleus ont relevé la tête. Le ballon était dans les pieds de Théo Hernandez sur le côté gauche, le Milanais envoyait un centre de toute beauté pour la tête de Rabiot (1-1, 27e). Après un essai infructueux, Olivier Giroud allait lui aussi trouver la faille et inscrire son 50e but avec les Bleus. Adrien Rabiot récupérait le cuir, combinait avec Mbappé et mettait en retrait pour l'attaquant de l'AC Milan, qui poussait le cuir du pied droit dans le but vide (2-1, 32e). Avant la pause, les Bleus maîtrisaient tranquillement.

Les Bleus déroulent, Giroud rejoint Henry

Les Bleus continuaient leurs œuvres et Giroud n'était pas loin d'égaler le record de but de Thierry Henry sur un retourné acrobatique (50e). On commençait un peu à s'ennuyer, jusqu'au moment où les Français ont appuyé à nouveau sur l'accélérateur, après de nombreuses occasions ratées, Kylian Mbappé allait trouver la faille de la tête sur un centre venu de la droite et du pied d'Ousmane Dembélé (3-1, 68e). Ce n'était pas fini ! Quelques minutes plus tard, Mbappé s'échappait côté gauche et envoyait un amour de ballon pour la tête d'Olivier Giroud (4-1, 71e). Ainsi, Giroud égale le record de Thierry Henry avec 51 buts en équipe de France.

En fin de match, Didier Deschamps a commencé à en faire souffler quelques-uns comme Aurélien Tchouaméni, qui avait pris quelques coups, et Ousmane Dembélé, dont on connaît la fragilité physique. Entraient alors en jeu Kingsley Coman et Youssouf Fofana (77e). En toute fin de match, Giroud et Pavard laissaient leur place à Thuram et Koundé (89e). Les Bleus continuaient à attaquer, mais peinaient un petit à peu à trouver de la justesse dans le dernier geste. Le score en est d'ailleurs resté là et les Bleus sont, ce mardi soir, seuls en tête du groupe D.