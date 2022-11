Coupe du Monde 2022 : le Danemark accroché par la Tunisie

Avant les grands débuts de l'équipe de France contre l'Australie, ce mardi soir, le Danemark souhaitait rapidement mettre la pression sur les Bleus de Didier Deschamps en s'imposant face à la Tunisie. Pour l'occasion, le trio Skov Olsen-Dolberg-Eriksen, qui avait fait très mal aux Français pendant la Ligue des Nations, était aligné. Côté Tunisien, on retrouvait des joueurs passés par le Championnat de France comme Skhiri, Bronn ou le défenseur lorientais Talbi.

Et la tournure de la rencontre a rapidement été surprenante en début de partie. Alors qu'on s'attendait à une nette domination des Danois, les Aigles de Carthage semblaient libérés et n'hésitaient pas à conserver le pied sur le ballon. C'est d'ailleurs Dräger qui s'offrait la première occasion, mais Christensen déviait in extremis (11e). Seul face à Schmeichel, Jebali pensait ensuite ouvrir le score, mais était signalé hors-jeu (23e). Deux premières frayeurs pour les Dynamites, étonnamment sous pression en cette première période.

La Tunisie a tenu en fin de match

Dans un match finalement très ouvert, les Danois montraient enfin un visage plus incisif dans le second acte. Après une belle construction, Skov Olsen voyait lui aussi son but être refusé, encore pour une position de hors-jeu. De la tête, Dolberg était également proche d'ouvrir le score, mais ne cadrait toujours pas. Un match indécis, dont aucune équipe ne parvenait à faire la différence. Le bloc danois, qui avait fait la force de cette équipe pendant les éliminatoires, montrait de grosses lacunes.

Eriksen souhaitait alors sauver la révolte d'un sublime tir lointain, mais Dahmen sortait le grand jeu (69e). Quelques instants plus tard, le poteau sauvait la Tunisie, au grand désarroi de Cornelius (70e). Et finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à s'imposer dans cette rencontre. Un point du nul qui arrange tout de même les Tunisiens, avant d'affronter l'Australie lors de la prochaine journée. En revanche, le Danemark est déjà sous pression et devra réaliser un grand match et reste dans l'attente du résultat des Bleus, ce soir (20h00).