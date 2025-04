Aston Villa - PSG : Luis Enrique envoie un sacré message à ses joueurs

Défait (2-3) mais qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions grâce à sa victoire (3-1) la semaine dernière, le PSG s’est fait une grosse frayeur, ce mardi soir, du côté d’Aston Villa. Une soirée douloureuse qui n’a pas manqué de faire réagir Luis Enrique. Interrogé sur le scénario de cette rencontre, le technicien espagnol a ainsi profité de l’occasion pour envoyer un premier message fort à ses joueurs. «Il y a des choses qui vont nous faire progresser comme ne jamais être dans l’excès de confiance. Un match de foot change à tous moments».

Présent, quelques minutes plus tard en conférence de presse, l’Asturien a par ailleurs reconnu ne pas avoir souvenir d’un match où son équipe a été «aussi dominée». «Le match renforce l’idée qu’il ne faut jamais calculer. Quand il y avait 0-2, les Villans ont été K.O. mais il y a eu une phase de perte de ballons, un excès de confiance interdit à ce niveau-là, ça redonne de l’oxygène à l’adversaire», a notamment analysé le technicien espagnol, légèrement contrarié au moment de tirer un premier bilan.

Luis Enrique regrette le manque d’exigence !

Malgré tout soulagé par l’issue finale de cette double confrontation, l’ancien sélectionneur de la Roja n’a cependant pas tout apprécié. Loin s’en faut. «La fin de la première période ne m’a pas plu, on n’était pas au niveau des exigences de Ligue des champions, on a concédé des buts bêtes, Aston Villa est revenu, en deux minutes et alors ont commencé les difficultés, les moments de souffrance, Aston Villa a presque réussi à revenir», regrettait l’architecte francilien avant d’ajouter : «nous sommes l’une des équipes les plus jeunes. Mais nous sommes mûrs pour renverser le score. Mon équipe peut mettre le bleu de chauffe. La défense a couru plus que d’habitude. Nous sommes faits pour défendre loin de notre but. C’est une bonne leçon à retenir, une expérience à acquérir. C’est un match qui permet de grandir».

S’il avait, à juste titre, mis en garde ses joueurs avant ce match retour face aux Villans, Luis Enrique a cependant confié qu’il n’a jamais pensé à un éventuel scénario catastrophe, à savoir une élimination. «Éliminé non parce qu’Aston Villa n’a jamais égalisé sur la double confrontation, mais pendant plusieurs minutes il y a la sensation difficile de ne pas savoir s’il faut garder le ballon, sortir de derrière et par le milieu, si on doit jouer long». Pour conclure, l’ex-coach du Barça a toutefois reconnu la supériorité de la formation d’Unai Emery.

«On n’a jamais été aussi dominés dans mon souvenir, c’est un moment où l’adversaire n’a rien à perdre, ils ont été très intenses et supérieurs, il y a eu une ambiance incroyable». Qualifié - bien que pas totalement satisfait de la manière - le Paris Saint-Germain va désormais pouvoir savourer en attendant de connaître son futur adversaire. Une chose est sûre, que ce soit Arsenal ou le Real Madrid (qui doit réaliser un exploit majuscule après sa défaite 0-3 à l’aller), cette déconvenue du côté de Birmingham servira de précieuse leçon dans cette quête ultime du Graal européen.